На юге Турции произошло землетрясение

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ У побережья района Каш турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4.2 балла по шкале Рихтера. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки были зарегистрированы в 03.22 по местному времени.

Очаг землетрясения находился в Средиземном море на глубине 18,85 километров на расстоянии 22 км от побережья Турции.