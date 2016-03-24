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    На юге Турции произошло землетрясение

    Очаг землетрясения находился в Средиземном море на глубине 18,85 километров

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ У побережья района Каш турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4.2 балла по шкале Рихтера. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки были зарегистрированы в 03.22 по местному времени.

    Очаг землетрясения находился в Средиземном море на глубине 18,85 километров на расстоянии 22 км от побережья Турции. 

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