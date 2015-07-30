​На юге Турции произошло землетрясение

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ На южном средиземноморском побережье Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT.

Согласно информации Института исследования землетрясений, землетрясение произошло на побережье в провинции Мерсин в час ночи по местному времени.

Землетрясение также почувствовали жители провинций Адана, Хатай, Османийе, Мерсин, Кахраманмарас и Газиантеп.

Несколько граждан покинули свои дома и вышли на улицы после землетрясения.

На данный момент нет никакой информации о пострадавших или о повреждениях.