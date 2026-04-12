На юге России за месяц обнаружили более 130 мертвых дельфинов

На побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ примерно за месяц обнаружили свыше 130 мертвых дельфинов.

Как передает Report, об этом "РБК" сообщила руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

По ее словам, массовая гибель совпала с периодом интенсивного промысла камбалы и усилившимся загрязнением морской воды.

"За период с начала марта до 10 апреля нами зарегистрированы 132 погибшие особи на береговой линии от Тамани до Сириуса: 50 случаев пришлись на март, еще 82 - на первую декаду апреля", - отметила Белей.

Подобная ситуация, указала специалист, связана с рядом причин. Во-первых, в этот период происходит активный вылов камбалы, а сети очень опасны для дельфинов. Кроме того, в упомянутое выше время море более загрязнено различными стоками, образующимися в том числе в результате погодных условий.