Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    На юге России за месяц обнаружили более 130 мертвых дельфинов

    В регионе
    12 апреля, 2026
    • 00:28
    На побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ примерно за месяц обнаружили свыше 130 мертвых дельфинов.

    Как передает Report, об этом "РБК" сообщила руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

    По ее словам, массовая гибель совпала с периодом интенсивного промысла камбалы и усилившимся загрязнением морской воды.

    "За период с начала марта до 10 апреля нами зарегистрированы 132 погибшие особи на береговой линии от Тамани до Сириуса: 50 случаев пришлись на март, еще 82 - на первую декаду апреля", - отметила Белей.

    Подобная ситуация, указала специалист, связана с рядом причин. Во-первых, в этот период происходит активный вылов камбалы, а сети очень опасны для дельфинов. Кроме того, в упомянутое выше время море более загрязнено различными стоками, образующимися в том числе в результате погодных условий.

    Краснодарский край Россия
    Rusiyanın cənubunda bir ay ərzində 130-dan çox ölü delfin tapılıb

