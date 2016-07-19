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    ​На юге Мексики перевернулся автобус, 59 человек пострадали

    Причины ДТП пока остаются неизвестными

    Баку. 19 Июля. REPORT.AZ/ Автобус перевернулся в понедельник на въезде в город Тустла-Гутьеррес, столицу штата Чьяпас на юге Мексики, 59 пассажиров получили травмы.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны штата.

    На месте происшествия работали бригады скорой помощи, Красного Креста, расчеты спасателей и пожарных.

    Все пострадавшие были доставлены в больницы. Сведений об их состоянии обнародовано не было. К настоящему времени спасатели убрали с проезжей части автобус, который блокировал движение в обоих направлениях. Остается неизвестным, что стало причиной ДТП.

    Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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