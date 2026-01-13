На юге Красноярского края РФ лавина сошла на дорогу
В регионе
- 13 января, 2026
- 09:08
Движение на дороге в Курагинском районе Красноярского края ограничено из-за схода лавин.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
"Сход лавины на трассе. В Курагинском округе на 26-27 км автодороги Курагино - Черемшанка произошел сход снежной массы общим объемом 100 кубометров. На автодороге установлено ограничение движения", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что в результате схода лавин никто не пострадал.
В селе Черемшанка проживают более 1 тыс. человек. Курагинский район относится к числу горных, на его территории расположены Саянские горы.
