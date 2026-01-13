Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На юге Красноярского края РФ лавина сошла на дорогу

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 09:08
    На юге Красноярского края РФ лавина сошла на дорогу

    Движение на дороге в Курагинском районе Красноярского края ограничено из-за схода лавин.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

    "Сход лавины на трассе. В Курагинском округе на 26-27 км автодороги Курагино - Черемшанка произошел сход снежной массы общим объемом 100 кубометров. На автодороге установлено ограничение движения", - говорится в сообщении.

    В МЧС отметили, что в результате схода лавин никто не пострадал.

    В селе Черемшанка проживают более 1 тыс. человек. Курагинский район относится к числу горных, на его территории расположены Саянские горы.

    лавина Краснодарский край Россия
    Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olub

    Последние новости

    09:57

    В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар

    Происшествия
    09:52

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:44

    В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два ранены

    В регионе
    09:41

    Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозков

    Инфраструктура
    09:31

    Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном стран

    Другие страны
    09:29

    Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана

    Энергетика
    09:27

    В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападении

    Происшествия
    09:23

    ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управлении

    Финансы
    09:22

    Центр обеспечения здравоохранения выбрал страховщика

    Финансы
    Лента новостей