На юге Красноярского края РФ лавина сошла на дорогу

Движение на дороге в Курагинском районе Красноярского края ограничено из-за схода лавин.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Сход лавины на трассе. В Курагинском округе на 26-27 км автодороги Курагино - Черемшанка произошел сход снежной массы общим объемом 100 кубометров. На автодороге установлено ограничение движения", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в результате схода лавин никто не пострадал.

В селе Черемшанка проживают более 1 тыс. человек. Курагинский район относится к числу горных, на его территории расположены Саянские горы.