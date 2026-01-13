Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olub
Region
- 13 yanvar, 2026
- 09:41
Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının Kuraqin rayonunda qar uçqunları səbəbindən yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb.
"Report" yerli KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Krasnoyarsk diyarı üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Kuraqin dairəsində Kuraqino - Çeremşanka avtomobil yolunun 27-ci kilometrliyində baş verən qar uçqunu nəticəsində yolda ümumi həcmi 100 kubmetr olan qar kütləsi yığılıb. Avtomobil yolunda hərəkət məhdudlaşdırılıb", - məlumatda bildirilib.
Qurumdan qeyd edilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
