    Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olub

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 09:41
    Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının Kuraqin rayonunda qar uçqunları səbəbindən yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb.

    "Report" yerli KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Krasnoyarsk diyarı üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Kuraqin dairəsində Kuraqino - Çeremşanka avtomobil yolunun 27-ci kilometrliyində baş verən qar uçqunu nəticəsində yolda ümumi həcmi 100 kubmetr olan qar kütləsi yığılıb. Avtomobil yolunda hərəkət məhdudlaşdırılıb", - məlumatda bildirilib.

    Qurumdan qeyd edilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

    Rusiya Krasnoyarsk diyarı
    На юге Красноярского края РФ лавина сошла на дорогу

