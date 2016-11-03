На юге Грузии сгорела школа

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В селе Чунчха Ахалкалакского района (регион Самцхе-Джавахети) сгорела государственная школа, в которой учились лишь школьники начальных классов, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия.

По предварительной информации, огонь с печи перекинулся на крышу и распространился по всему зданию. Во время пожара в школе никого не было.

"В этой школе три классные комнаты. Вместе с тем у нас были подсобки, библиотека, лаборатория и спортзал… Два года назад министерство подарило нам инвентарь – новые парты, стулья, которые нам пока не были нужны. Все это новое, неиспользованное уничтожено", - сказал заместитель директора школы Гоча Геладзе.

В школе учились дети из двух сел.