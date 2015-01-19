На выставке в Стамбуле представлены экспонаты о зверствах армян

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Стамбула организовала выставку, посвященную Первой мировой войне и преступлениям, совершенным армянами, являвшимися подданными Османской империи.

Как сообщает Report, среди экспонатов находится также и издаваемый с 1908 года журнал "Сабилюррешад" ("Sebilürreşad").

Особое внимание привлекают опубликованные в 281-м номере журнала статьи Ашрафа Адиб Фаргана и Мехмета Акифа Эрсоя об армянах.

"Мусульмане всюду бедствуют. Все торговые и экономические сферы сконцентрировались в руках армян. Хотя мусульмане владеют большими земельными участками, продукция собирается в амбары армянами. Мусульмане трудятся как рабы, а деньги текут в карманы армян", - говорится в изданной в журнале статье Мехмета Акифа Эрсоя.

Напомним, что выставка, открывшаяся 22 декабря 2014 года в Республиканской художественной галерее Таксим, продлится до 29 марта 2015 года.