На встречу Эрдогана и Путина приглашены военные эксперты по Сирии

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Министры обороны России и Турции не будут участвовать в переговорах лидеров двух стран 9 августа, но на встречу приглашены военные эксперты по Сирии.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Нет, министры обороны не будут участвовать, но (на встрече) будут участвовать некоторые эксперты, которые вплотную занимаются сирийской тематикой", - заявил Ушаков.

Он отметил, что в Москве ожидают, что и турецкие эксперты также приедут на переговоры в Санкт-Петербург.