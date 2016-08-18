Три человека стали жертвами взрыва на востоке Турции - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Трое человек погибли в результате взрыва, учиненного террористической ПКК в турецкой провинции Ван, число раненых достигло 73.

Как передает Report со ссылкой на газету Milliyet, инцидент произошел в центре города возле отделения полиции. Террористы взорвали на данной территории начиненный взрывчаткой автомобиль.

В результате теракта погиб один сотрудник полиции и двое гражданских лиц, ранены 73 человека, из них 20 - полицейские.

Полиция задержала одного человека по подозрению в совершении теракта.

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Трое гражданских лиц погибли в результате взрыва у отделения полиции в турецкой провинции Ван на востоке страны, число раненых увеличилось до 40,

Как передает Report, об этом сообщает агентство Dogan.

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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у отделения полиции в турецкой провинции Ван на востоке страны, недалеко от границы с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

На место происшествия выехали бригады скорой помощи.