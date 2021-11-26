На востоке Турции нейтрализованы особо опасные террористы

Один из 6 террористов, ликвидированных 22 ноября в рамках операции Eren Kış-7 в провинции Битлис на востоке Турции, числился в "оранжевом" списке МВД, еще один - в "зеленом".

Один из 6 террористов, ликвидированных 22 ноября в рамках операции Eren Kış-7 в провинции Битлис на востоке Турции, числился в "оранжевом" списке МВД, еще один - в "зеленом".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило МВД Турции.

Операция была проведена силами жандармерии в окрестностях административного центра провинции Битлис, где террористы РКК пытались укрыться на зиму.

В операции были задействованы спецназ жандармерии, ВВС и ударные беспилотники. Всего было нейтрализовано 6 террористов, одна из которых лидер женского отряда террористов в Битлисе, гражданка Сирии Лейла Шейхо под кодовым именем Бахарин Африн. Ее имя числилось в "зеленом" списке МВД Турции, за голову террористки была назначена награда в размере 2 млн лир.

Среди нейтрализованных террористов также один из главарей ячейки в Битлисе Эрхан Мингсар под кодовым именем Сореш Карс Рони. Его имя числилось в "оранжевом2 списке МВД Турции, за голову Мингсара была назначена награда в размере 1 млн лир.