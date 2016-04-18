На улицах Тегерана за женщинами будет следить тайная полиция

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Ирана создает специальное подразделение, сотрудники которого под видом обычных граждан будут следить за поведением жителей на улицах Тегерана, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Одна из основных задач этой полиции нравов - отслеживание того, насколько тщательно женщины соблюдают на улице предписание покрывать голову.

В иранской столице за поведением жителей будут наблюдать 7000 агентов.

По словам генерала Хусейна Саджединиа, "патрули будут противостоять неявным нарушениям порядка". В том числе, по словам генерала, полиция нравов будет обращать особое внимание на нарушительниц порядка, у которых хиджаб присутствует исключительно символически.

Новая полиция нравов, как сообщается, не должна открыто вмешиваться в ситуацию, однако агенты должны собирать информацию и сообщать о нарушителях в другие полицейские подразделения.

Со времен исламской революции вот уже 35 лет женщинам в Иране запрещено покидать дом без платка на голове.