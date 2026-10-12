Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2026 год.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Они удостоены награды за исследования микроэкономических основ макроэкономической стабилизации.