Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 13:59
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Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2026 год.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Они удостоены награды за исследования микроэкономических основ макроэкономической стабилизации.
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