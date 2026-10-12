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    Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 13:59
    Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике

    Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2026 год.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

    Они удостоены награды за исследования микроэкономических основ макроэкономической стабилизации.

    Роберт Холл Майкл Вудфорд Нобелевская премия
    İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı iki amerikalı iqtisadçı professora verilib
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