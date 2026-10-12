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    Зеленский предложил США заключить с Украиной соглашение о поставках дизтоплива

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 14:00
    Зеленский предложил США заключить с Украиной соглашение о поставках дизтоплива

    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Вашингтону стоило бы заключить "дизельное соглашение" с Киевом, поскольку именно Украина влияет на работу российских нефтеперерабатывающих заводов и передвижение судов с российской нефтью.

    Как передает Report со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на Варшавском форуме по безопасности.

    По словам Зеленского, договоренности президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизтоплива не окажут существенного влияния на мировой рынок, поскольку согласованные объемы незначительны.

    Он также вновь поднял вопрос об энергетическом перемирии, подчеркнув, что для Украины крайне важно обеспечить бесперебойное электроснабжение.

    "Если они смогут гарантировать защиту нашей энергетической сети, мы не будем вмешиваться в их дизельную инфраструктуру. Для нас электроснабжение означает прежде всего помощь людям. Электроснабжение важно для людей, но это также помощь Европе, ведь все знают, что мы подключены к европейской сети, и если наша энергетика не подвергается атакам, то мы сможем помогать другим странам", - сказал он.

    По словам Зеленского, американская сторона хорошо осведомлена о том, что в рамках энергетического перемирия приоритетом для Украины является прекращение российских ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

    Владимир Зеленский Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Дизельное топливо
    Zelenski ABŞ-yə Ukrayna ilə dizel yanacağı tədarükünə dair saziş bağlamağı təklif edib
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