Эксперт: Школьная форма должна обеспечивать равенство учащихся

Соблюдение единых требований к одежде в средних общеобразовательных школах - шаг, способствующий укреплению внутренней дисциплины.

Об этом в комментарии Report заявила ученый секретарь Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по филологии, доцент Айгюн Багирли.

По ее словам, это следует воспринимать как проявление модели современного независимого государства и сильного просветительского курса.

"Каждый человек, достигший совершеннолетия, может свободно определять свой образ жизни и мировоззрение. Однако школа всегда должна оставаться неприкосновенным храмом знаний. За школьной партой неприемлемы откровенные наряды или элементы одежды, имеющие символическое значение. Именно единая школьная форма должна служить основой равных стартовых условий, а не демонстрировать материальные возможности и мировоззрение родителей. Ученика должны ценить за его интеллект, интерес к науке, индивидуальные таланты и способности. Думаю, необходимо проводить просветительские беседы на эту тему как с родителями, так и с учащимися", - сказала она.

Старший ведущий научный сотрудник отдела азербайджанского устного народного творчества и письменных памятников Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по филологии Орхан Исаев также поделился с Report своим мнением по этому вопросу.

Доктор философии отметил, что образование - важнейшая сфера, обеспечивающая будущее каждого народа.

"Развитие образования означает развитие общества. Азербайджанское государство предпринимает определенные шаги на пути интеграции образования в мировую образовательную систему. Введение единой формы в школах также направлено на достижение этой цели. Безусловно, ношение единой формы и учащимися, и педагогами в учебных заведениях, устранение дополнительных предметов одежды, аксессуаров, не имеющих отношения к школе, создают условия для того, чтобы ученики полностью сосредоточились на учебе, а также не отличались друг от друга и не выделялись. Это важный шаг на пути реализации принципа светскости", - сказал он.

Исаев также подчеркнул, что в школе ученик должен только учиться и не тратить время на другие вопросы.

"Введение единой формы следует считать важным и для того, чтобы педагогический коллектив и учащиеся действовали как единая команда. На наш взгляд, обеспечение равенства в школах положительно скажется на развитии образования", - сказал он.

Напомним, 21 сентября премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Описания форм одежды учащихся государственных общеобразовательных учреждений". Согласно постановлению, не допускается использование иных элементов одежды, нарушающих единообразие установленной формы учащихся, а также элементов, не соответствующих принципу светского характера общего образования. На мероприятиях, связанных с историей, культурой и национально-духовными ценностями азербайджанского народа, по решению педагогического совета школы допускается ношение национальных костюмов или их элементов. При этом родители или другие законные представители должны обеспечивать соблюдение требований к форме одежды своими детьми (лицами, находящимися под их опекой или попечительством).