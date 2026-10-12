Эксперт: Школьная форма должна обеспечивать равенство учащихся
- 12 октября, 2026
- 14:02
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Соблюдение единых требований к одежде в средних общеобразовательных школах - шаг, способствующий укреплению внутренней дисциплины.
Об этом в комментарии Report заявила ученый секретарь Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по филологии, доцент Айгюн Багирли.
По ее словам, это следует воспринимать как проявление модели современного независимого государства и сильного просветительского курса.
Старший ведущий научный сотрудник отдела азербайджанского устного народного творчества и письменных памятников Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по филологии Орхан Исаев также поделился с Report своим мнением по этому вопросу.
Доктор философии отметил, что образование - важнейшая сфера, обеспечивающая будущее каждого народа.
"Развитие образования означает развитие общества. Азербайджанское государство предпринимает определенные шаги на пути интеграции образования в мировую образовательную систему. Введение единой формы в школах также направлено на достижение этой цели. Безусловно, ношение единой формы и учащимися, и педагогами в учебных заведениях, устранение дополнительных предметов одежды, аксессуаров, не имеющих отношения к школе, создают условия для того, чтобы ученики полностью сосредоточились на учебе, а также не отличались друг от друга и не выделялись. Это важный шаг на пути реализации принципа светскости", - сказал он.
Исаев также подчеркнул, что в школе ученик должен только учиться и не тратить время на другие вопросы.
"Введение единой формы следует считать важным и для того, чтобы педагогический коллектив и учащиеся действовали как единая команда. На наш взгляд, обеспечение равенства в школах положительно скажется на развитии образования", - сказал он.