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    Во Франции задержали 14-летнего подростка после стрельбы в школе

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 13:58
    Во Франции задержали 14-летнего подростка после стрельбы в школе

    Во французском Обоне подросток открыл стрельбу в школе, в результате огнестрельные ранения получили директор и один из преподавателей общеобразовательного учреждения.

    Как передает Report, об этом сообщил министр образования Франции Эдуар Жеффрей в соцсети X.

    Согласно информации, инцидент произошел в средней школе Лаканал в Обоне. По предварительным данным, стрелявшим является 14-летний ученик этой школы.

    Его мотивы пока не установлены, однако подросток уже задержан правоохранительными органами.

    По сообщениям местных медиа, нападение было совершено с использованием охотничьего ружья.

    Эдуар Жеффрей Акции протеста во Франции Средняя школа
    Fransada məktəbdə atışmadan sonra 14 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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