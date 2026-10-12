Во Франции задержали 14-летнего подростка после стрельбы в школе
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 13:58
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Во французском Обоне подросток открыл стрельбу в школе, в результате огнестрельные ранения получили директор и один из преподавателей общеобразовательного учреждения.
Как передает Report, об этом сообщил министр образования Франции Эдуар Жеффрей в соцсети X.
Согласно информации, инцидент произошел в средней школе Лаканал в Обоне. По предварительным данным, стрелявшим является 14-летний ученик этой школы.
Его мотивы пока не установлены, однако подросток уже задержан правоохранительными органами.
По сообщениям местных медиа, нападение было совершено с использованием охотничьего ружья.
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