Во Франции задержали 14-летнего подростка после стрельбы в школе

Во французском Обоне подросток открыл стрельбу в школе, в результате огнестрельные ранения получили директор и один из преподавателей общеобразовательного учреждения.

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Франции Эдуар Жеффрей в соцсети X.

Согласно информации, инцидент произошел в средней школе Лаканал в Обоне. По предварительным данным, стрелявшим является 14-летний ученик этой школы.

Его мотивы пока не установлены, однако подросток уже задержан правоохранительными органами.

По сообщениям местных медиа, нападение было совершено с использованием охотничьего ружья.