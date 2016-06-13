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    На турецкой базе Инджирлик погиб американец

    Американец, возглавлявший службу пожарной безопасности, погиб, сорвавшись с крыши своего дома

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Американец, возглавлявший службу пожарной безопасности на авиабазе Инджирлик в Турции, погиб, сорвавшись с крыши своего дома.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, 61-летний Тадеуш Борович (Thaddeus Borowicz) привязал к трубе электрический кабель, чтобы попасть в свою квартиру на 10-м этаже через открытое окно.

    На базе Инжирлик расположены самолеты ряда стран возглавляемой США международной коалиции, которые участвуют в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство".

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