На турецкой базе Инджирлик погиб американец

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Американец, возглавлявший службу пожарной безопасности на авиабазе Инджирлик в Турции, погиб, сорвавшись с крыши своего дома.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, 61-летний Тадеуш Борович (Thaddeus Borowicz) привязал к трубе электрический кабель, чтобы попасть в свою квартиру на 10-м этаже через открытое окно.

На базе Инжирлик расположены самолеты ряда стран возглавляемой США международной коалиции, которые участвуют в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство".