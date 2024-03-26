На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии

Четыре десятка граждан Кыргызстана, которым был запрещен въезд на территорию России, в аэропорту Москвы ожидают отправки на родину.

Четыре десятка граждан Кыргызстана, которым был запрещен въезд на территорию России, в аэропорту Москвы ожидают отправки на родину.

Как передает Report , об этом сообщило кыргызское внешнеполитическое ведомство.

"26 марта текущего года сотрудниками посольства Кыргызской Республики в РФ был осуществлен выезд в аэропорт Шереметьево (Москва), в ходе которого проведены встречи с ответственными сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и представителями авиакомпании "Аэрофлот". В настоящее время 40 соотечественников ожидают своей отправки на родину", - говорится в сообщении.

Как заверили в МИД, кыргызские граждане будут доставлены в республику "самыми ближайшими рейсами". Всем им, отметили в министерстве, "предоставляются питание и вода".

"Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел Кыргызской республики и посольства республики в РФ", - подчеркивается в сообщении.