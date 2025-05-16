После взрыва на заводе в Башкортостане два человека находятся в реанимации

Два человека находятся в реанимации после взрыва на предприятии в Башкортостане.

Два человека находятся в реанимации после взрыва на предприятии в Башкортостане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минздраве страны.

10.25

Взрыв произошел на территории предприятия "Свеча" в городе Салавате в Башкортостан, под завалами находится человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 07:49 по системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптико-механический завод" на предприятии ООО "Свеча" здания размерами 108 на 40, предварительно, под завалами человек. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30 на 30 м. К сожалению, имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что после взрыва трех человек экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Там отметили, что "в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением". Принимаются все необходимые меры по поиску оставшегося под завалами человека. Ведется тушение разрозненных очагов горения.

Причиной взрыва на свечном заводе в Башкортостане стало нарушение технологического процесса, сообщают оперативные службы.