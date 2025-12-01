На таджикско-афганской границе из-за инцидентов со стрельбой погибли пять человек

Два инцидента со стрельбой на таджикско-афганской границе за последнюю неделю привели к гибели пяти человек и ранениям еще пятерых.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом стало известно в ходе рабочего совещания, проведенного президентом страны Эмомали Рахмоном с руководителями силовых и правоохранительных структур.

"За последнюю неделю с афганской стороны границы были зафиксированы два случая обстрела территории Таджикистана. В результате инцидентов погибли пять человек, еще пять получили ранения", - говорится в сообщении.

Рахмон поручил компетентным ведомствам принять эффективные меры для урегулирования ситуации и недопущения повторения подобных трагических случаев.

Президент подчеркнул необходимость усилить комплекс превентивных действий в сфере пограничной безопасности, оперативного реагирования и предотвращения эскалации в приграничных районах.