Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    На таджикско-афганской границе из-за инцидентов со стрельбой погибли пять человек

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 12:54
    На таджикско-афганской границе из-за инцидентов со стрельбой погибли пять человек

    Два инцидента со стрельбой на таджикско-афганской границе за последнюю неделю привели к гибели пяти человек и ранениям еще пятерых.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом стало известно в ходе рабочего совещания, проведенного президентом страны Эмомали Рахмоном с руководителями силовых и правоохранительных структур.

    "За последнюю неделю с афганской стороны границы были зафиксированы два случая обстрела территории Таджикистана. В результате инцидентов погибли пять человек, еще пять получили ранения", - говорится в сообщении.

    Рахмон поручил компетентным ведомствам принять эффективные меры для урегулирования ситуации и недопущения повторения подобных трагических случаев.

    Президент подчеркнул необходимость усилить комплекс превентивных действий в сфере пограничной безопасности, оперативного реагирования и предотвращения эскалации в приграничных районах.

    Эмомали Рахмон Таджикистан Афганистан граница стрельба
    Elvis

    Последние новости

    13:21

    На капитальный ремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатов

    Внутренняя политика
    13:21

    Азербайджанская НБКО выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    13:19
    Фото

    В SOCAR обсудили организацию работы с институтами гражданского общества

    Энергетика
    13:18

    В Азербайджане водителей призвали подготовить автомобили к зимнему сезону

    Внутренняя политика
    13:14

    ANAMA: В ноябре от мин очищена территория площадью более 6 тыс. га

    Внутренняя политика
    13:12
    Фото

    Дети шехидов приняли участие в зимнем лагере в центре GUHEM в Турции

    Внутренняя политика
    13:06

    НБКО Bir Kredit выпускает облигации на 2 млн манатов

    Финансы
    12:59

    Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинение

    Внутренняя политика
    12:59

    В Казахстане в отношении главного редактора интернет-издания возбуждено уголовное дело

    В регионе
    Лента новостей