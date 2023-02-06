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На строительной площадке АЭС "Аккую" произошли подземные толчки в 3 балла

На строительной площадке АЭС "Аккую" произошли подземные толчки в 3 балла Толчки силой около 3-х баллов ощутили на строительной площадке атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции.
В регионе
6 февраля 2023 г. 13:50
На строительной площадке АЭС Аккую произошли подземные толчки в 3 балла

Толчки силой около 3-х баллов ощутили на строительной площадке атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил гендиректор проектной компании "Росатома" - Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Анастасия Зотеева.

"Толчки силой около 3-х баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС "Аккую", но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили", - отметила она.

Несмотря на это, на строительной площадке проводят масштабные диагностические мероприятия.

Отметим, что АЭС сооружается в соответствии с условиями Межправительственного соглашения, подписанного между правительствами двух стран в Анкаре 12 мая 2010 года. Мажоритарным акционером является "Росатом".

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