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На Солнце произошла новая сильная вспышка

На Солнце произошла новая сильная вспышка Вспышка предпоследнего класса мощности (М), которая стала уже четвертой в августе, зафиксирована на Солнце во вторник.
В регионе
5 августа 2025 г. 10:18
На Солнце произошла новая сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности (М), которая стала уже четвертой в августе, зафиксирована на Солнце во вторник.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"5 августа в 05:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 30 минут", - сообщает институт.

Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные августа. Вспышка класса М, произошедшая во вторник, стала уже четвертой в августе.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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Версия на английском языке New intense solar flare recorded

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