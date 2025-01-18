На шахте "Фон Ягноб" в Таджикистане погибли трое горняков

Трое шахтеров погибли на севере Таджикистана во время проведения работ под землей.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.
Трагедия произошла на угольной шахте "Фон-Ягноб" в Айнинском районе Согдийской области.
Предположительной причиной ЧП стало обрушение породы, уточнили спасатели.
"17 января в 14:00 в дежурную часть КЧС поступил сигнал о том, что во время работ шахте "Фон-Ягноб" произошел обвал породы, под завалами остались трое горняков", - говорится в сообщении КЧС страны.
В Комитете подчеркнули, что точную причину произошедшего шахте будут устанавливать соответствующие органы.