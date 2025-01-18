На шахте "Фон Ягноб" в Таджикистане погибли трое горняков

Трое шахтеров погибли на севере Таджикистана во время проведения работ под землей.

Трое шахтеров погибли на севере Таджикистана во время проведения работ под землей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Трагедия произошла на угольной шахте "Фон-Ягноб" в Айнинском районе Согдийской области.

Предположительной причиной ЧП стало обрушение породы, уточнили спасатели.

"17 января в 14:00 в дежурную часть КЧС поступил сигнал о том, что во время работ шахте "Фон-Ягноб" произошел обвал породы, под завалами остались трое горняков", - говорится в сообщении КЧС страны.

В Комитете подчеркнули, что точную причину произошедшего шахте будут устанавливать соответствующие органы.