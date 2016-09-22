На северо-востоке Москвы загорелся склад

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Спасатели тушат пожар площадью 250 квадратных метров с сильным задымлением на складе в районе Гольяново на северо-востоке Москвы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС.

"Поступила информация о загорании в складском здании, расположенном по адресу Москва, улица Амурская, дом 1, корпус 9. Пожарно-спасательные подразделения выехали по указанному адресу. На данный момент пожару присвоен второй ранг, площадь возгорания составляет 250 квадратов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что внутри горящего склада наблюдается сильное задымление.