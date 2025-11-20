На севере Москвы сотрудники ДПС обнаружили в машине оружие и наркотики

На Волоколамском шоссе в столице сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 26-летнего гостя столицы. В салоне были найдены пистолет и наркотическое вещество.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

"В результате досмотровых мероприятий был изъят пистолет. Исследование показало, что пистолет <...> пригоден для производства выстрелов. Кроме того, у водителя был обнаружен и изъят сверток с веществом массой около 1 грамма. Исследование установило, что содержимое свертка является наркотическим средством – мефедроном", - сообщили в ведомстве.