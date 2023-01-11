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На севере Киевской области саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ

На севере Киевской области саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевской области.
В регионе
11 января 2023 г. 00:17
На севере Киевской области саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ

Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевской области.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечено, что минирование участков местности проводится с целью предотвращения быстрого вклинения противника в боевые порядки подразделений для последующего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Ordusu Kiyev vilayətinin şimalını minalayır

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