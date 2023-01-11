На севере Киевской области саперы минируют пути вероятного выдвижения войск РФ

Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевской области.

Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевской области.

Как передает Report , об этом сообщил в Telegram замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечено, что минирование участков местности проводится с целью предотвращения быстрого вклинения противника в боевые порядки подразделений для последующего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.