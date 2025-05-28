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На севере Каспийского моря появился новый остров

На севере Каспийского моря появился новый остров Российские ученые подтвердили появление нового острова в северной части Каспийского моря из-за понижения его уровня.
В регионе
28 мая 2025 г. 09:45
На севере Каспийского моря появился новый остров

Российские ученые подтвердили появление нового острова в северной части Каспийского моря из-за понижения его уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П.П.Ширшова.

Экспедиции удалось подойти к северной части острова, но высадка на берег не состоялась из-за окружающих его мелководий и в связи с погодными условиями. Тем не менее, остров хорошо виден на снимках с квадрокоптера. В ближайшее время учеными будет выполнено первичное описание нового острова и выдвинуты предложения по его географическому названию.

"В настоящее время - в период максимального волжского стока на пике половодья остров представляет собой незначительно возвышающуюся над поверхностью моря сушу. Очевидно, что в меженный период, когда уровень воды будет минимальным, возвышение острова над урезом воды будет более существенным. На момент обследования поверхность острова представляла собой увлажненную плоскую равнину, осложненную грядами песчаных волн", - рассказали в институте.

Отмечается, что при дальнейшем снижении уровня Каспийского моря этот остров в ближайшие годы может значительно увеличить свою площадь и получить большую потенциальную ценность как место гнездования редких видов птиц и лежбища каспийского тюленя.

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