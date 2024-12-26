О нас

На саммите ЕАЭС состоялась словесная перепалка Лукашенко и Пашиняна

На саммите ЕАЭС состоялась словесная перепалка Лукашенко и Пашиняна Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко поспорили во время саммита ЕАЭС о формате участия делегации Армении в следующей встрече в данном формате.
В регионе
26 декабря 2024 г. 18:15
На саммите ЕАЭС состоялась словесная перепалка Лукашенко и Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко поспорили во время саммита ЕАЭС о формате участия делегации Армении в следующей встрече в данном формате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, спор начался после того, как Пашинян заявил, что делегация Армении примет участие в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в мае 2025 года в дистанционном формате.

"А что у вас за проблема? Далеко до Минска? Некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", - сказал на это Лукашенко.

Пашинян ответил, что уже выступал по этому поводу с публичным заявлением, и это заявление остается в силе.

"Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсуждать эти вопросы. Вы затронули этот вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никакого недопонимания", - добавил он.

Лукашенко на это заявил: "Рассмотрим ваше заявление".

"А что тут заявлять? - отреагировал Пашинян. - Мое заявление не подлежит рассмотрению".

"Мы рассмотрим. Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали", - ответило Лукашенко.

"Нет проблем", - завершил дискуссию Пашинян.

Отметим, что премьер Армении на нынешнем саммите ЕАЭС выступал по видеосвязи, потому что ранее заразился коронавирусом. Лукашенко присутствовал на мероприятии лично.

Отношения Беларуси и Армении ухудшились после заявления Александра Лукашенко о конфликте Баку и Еревана по Карабаху, в котором он назвал операцию в Карабахе освободительной войной. Позже армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не будет посещать Беларусь, пока ее возглавляет Лукашенко.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi