На Сахалине ввели режим ЧС в связи с птичьим гриппом

Власти Южно-Сахалинска объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой птичьего гриппа.

Власти Южно-Сахалинска объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой птичьего гриппа.

Как передает Report, об этом сообщает региональное информационное агентство "Сах.ком".

Заражение было выявлено на крупнейшей в регионе птицефабрике "Островная" в Южно-Сахалинске неделю назад. Постановление определяет зоной ЧС птицефабрику "Островная" и прилегающую к ней в радиусе 5 км территорию.

Сожжению подлежат все бройлеры птицефабрики, а также птица подсобных хозяйств. О размере ущерба пока не объявлено.