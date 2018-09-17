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    На российской военной базе в Армении объявили проверку боеготовности

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении подняты по учебной тревоге для проверки боеготовности.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

    "По приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова российская база ЮВО, дислоцированная в Армении, поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности", — заявил он.

    По данным пресс-службы, к проверке привлечены все соединения и воинские части российской военной базы.

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