На российской военной базе в Армении объявили проверку боеготовности

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении подняты по учебной тревоге для проверки боеготовности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова российская база ЮВО, дислоцированная в Армении, поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности", — заявил он.

По данным пресс-службы, к проверке привлечены все соединения и воинские части российской военной базы.