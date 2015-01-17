На российский рынок возвращается петрушка и укроп из Грузии

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Грузия и Россия заключили соглашение о правилах экспорта зелени, согласно которому грузинская петрушка, укроп и кинза впервые за десять лет появятся на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство продовольствия Грузии.

Соглашение было достигнуто в ходе берлинской международной выставки "Зеленая неделя 2015", отмечает Report.

"Согласно документу, до формирования на территории Грузии системы государственной лабораторной экспертизы стороны совместно проведут процедуры фитосанитарного сертифицирования зелени. При поступлении на российский рынок продукция будет подвергаться всем необходимым лабораторным анализам и экспертизе в карантинном центре растений при Россельхознадзоре", - отметили в грузинском агентстве.

Ранее стало известно, что экспорт товаров из Грузии в Россию с начала 2014 года вырос в 1,8 раза.