На проверку ядерной программы Ирана потребуется более 9 млн. долларов

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) потребуется 9,2 млн. евро в год на проверку иранской ядерной программы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании Совета управляющих генеральный директор агентства Юкия Амано.

По его словам, из этой суммы 6,2 млн. евро будет направляться на выполнение дополнительных мер, согласованных Тегераном с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

"Агентству потребуются дополнительные ресурсы для выполнение проверочных мероприятий, мы оцениваем, что имплементация Всеобъемлющего плана действий будет обходиться в 9,2 млн евро в год", - заявил он, выступая перед Советом управляющих, который собрался в Вене на внеочередное заседание.

"Около 3 млн. евро будут направлены на меры в рамках дополнительного протокола (к соглашению о гарантиях МАГАТЭ),- добавил Амано. - А верификация и мониторинг выполнения обязательств в соответствии с Всеобъемлющим планом действий будет стоить около 6,2 млн. евро, включая расходы на наших инспекторов".

Соглашение по ядерной программе подписано в Вене 14 июля. В тот же день Иран и МАГАТЭ отдельно согласовали "дорожную карту".