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На президентских выборах в Турции Эрдоган будет первым в избирательных бюллетенях

На президентских выборах в Турции Эрдоган будет первым в избирательных бюллетенях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в республике 14 мая.
В регионе
1 апреля 2023 г. 16:51
На президентских выборах в Турции Эрдоган будет первым в избирательных бюллетенях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в республике 14 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентсво Анадолу вторым в списке будет кандидат от Партии отчизны Мухаррем Индже.

После него будет главный соперник Эрдогана - кандидат от объединенной оппозиции и лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Четвертым в списке будет выдвиженец от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом. Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей

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