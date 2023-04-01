На президентских выборах в Турции Эрдоган будет первым в избирательных бюллетенях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в республике 14 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в республике 14 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентсво Анадолу вторым в списке будет кандидат от Партии отчизны Мухаррем Индже.

После него будет главный соперник Эрдогана - кандидат от объединенной оппозиции и лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Четвертым в списке будет выдвиженец от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом. Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей