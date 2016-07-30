В Ереване разогнали демонстрацию оппозиции, задержаны 50 человек, госпитализировано 60 человек - ОБНОВЛЕНО-5

Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Растет число пострадавших в результате разгона демонстрации в Ереване с применением спецсредств. По предварительным данным в пять медицинских учреждений Еревана обратились 60 пострадавших с разными повреждениями.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Анаит Айтаян.

Из 42 пострадавших, поступивших в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич», состояние двоих специалисты оценивают как тяжелое. Одному из них оперируют глаз, а у другого ожоги. Обсуждается вопрос его перевозки в специализированный центр. В тяжелом состоянии находится также один из 12 пострадавших, доставленных в МЦ «Эребуни». Одного из поступивших сюда пяти полицейских, получившего огнестрельное ранение в брюшную полость, в настоящее время оперируют. Состояние остальных удовлетворительное.

Что касается сведений о том, что госпитализированы также дети, то ни одна из больниц Еревана, а также служба Скорой помощи эти сведения не подтверждают.

***02:08

Сотрудники правоохранительных органов Армении освободили от демонстрантов территорию вокруг захваченного вооруженной группировкой здания полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, порядка 50 человек задержаны, в том числе вице-председатель оппозиционной партии "Наследие" Армен Мартиросян.

Район оцеплен усиленными нарядами полиции.

Масштабная операция по разгону демонстрантов осуществлялась полицией параллельно с двух сторон от здания захваченного полка.

В жилом квартале, где проводилась одна из операций по разгону демонстрантов, по предварительным данным, загорелся дом. Причины пока не известны.

Избиты журналисты армянской службы радиостанции "Свобода". В эфире радиостанции они заявили, что их избили люди в гражданской одежде с дубинками. Сейчас на территории не осталось демонстрантов.

***01:27

По итогам разгона демонстрации в Ереване, по предварительным данным, пострадали 60 человек.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Анаит Айтаян.

По данным Минздрава, на каретах Скорой помощи в медцентр «Сурб Григор Лусаворич» были доставлены 20 пострадавших, в Первый больничный комплекс «Гераци» -1, в медцентр «Армения» -1, в медцентр «Эребуни» - 7 пострадавших.

Отметим, что в ходе разгона митингующих вечером 29 июля Полиция применила спецсредства. Есть пострадавшие и среди журналистов.

***22:58, 29 Июля



На улице Хоренаци Еревана, где собралась часть сторонников вооруженной группы «Сасна црер», начались столкновения демонстрантов с полицией.

Как передает Report со ссылкой на news.am, полицейские сразу после устного предупреждения перешли в наступление, забросав демонстрантов дымовыми шашками.

Они начали подвергать демонстрантов приводу.

Отметим, что столкновения были также в районе Сари Тах, куда направилась часть демонстрантов. Полицейские использовали спецсредства. Как сообщил вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян, столкновения спровоцировали полицейские провокаторы в штатском.

***21:44

На площади Свободы в центре Еревана стартовал митинг в поддержку вооружённой группы «Сасна црер», с 17 июля захвативших и удерживающих полк ППС Полиции Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на "news.am", митинг ведёт член оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян.

«Мы ослабили градус борьбы, власти этим воспользовались»,- заявил Мартиросян. Он потребовал у властей опровергнуть слухи о том, что против «Сасна црер» работают российские снайперы.