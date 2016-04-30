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    На парламентских выборах в Иране победили сторонники президента Рухани

    Согласно неофициальным результатам, умеренные кандидаты добились более 30 из 68 мандатов

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Умеренные кандидаты — союзники президента Ирана Хасана Рухани набрали наибольшее количество голосов во втором туре парламентских выборов. Как  сообщает Report, об этом   передает Reuters со ссылкой на неофициальные результаты выборов.

    Первый тур состоялся в феврале. Тогда сторонники Рухани — реформисты и умеренные кандидаты — добились значительных успехов, получив 95 мест, а консерваторы — 105 мест. Во втором туре решалась судьба еще 68 парламентских мест. Согласно неофициальным результатам, умеренные кандидаты добились более 30 из 68 мандатов.

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