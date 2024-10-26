На парламентских выборах в Грузии зафиксированы незначительные инциденты

Парламентские выборы в Грузии проходят спокойно, однако на нескольких участках зафиксированы незначительные инциденты.

Парламентские выборы в Грузии проходят спокойно, однако на нескольких участках зафиксированы незначительные инциденты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Она призвала представителей партий, СМИ и наблюдателей не мешать работе комиссий, не вмешиваться в функции членов комиссии и соблюдать правила поведения на участке.

По ее словам, на одном участке был зафиксирован факт выдачи избирателю двух бюллетеней, а на другом - предпринята попытка сфотографировать бюллетень, несмотря на законодательный запрет.