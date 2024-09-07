На парламентских выборах в Грузии почти 67 тыс. граждан смогут проголосовать за рубежом

Почти 67 тыс. граждан Грузии смогут проголосовать за границей на выборах в грузинский парламент.

Почти 67 тыс. граждан Грузии смогут проголосовать за границей на выборах в грузинский парламент.

Как передает местное бюро Report , об этом сообщили в МИД страны.

Согласно информации, для голосования на парламентских выборах 26 октября находящиеся за рубежом граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года.

"По данным МИД Грузии, на консульском учете, по данным на 29 августа, находилось 66 997 совершеннолетних граждан. По сравнению с июлем 2024 года число совершеннолетних граждан Грузии, находящихся на учете, выросло на 4 512 человек", - говорится в информации.

Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания.