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На парламентских выборах в Армении не проголосовала даже половина избирателей

На парламентских выборах в Армении не проголосовала даже половина избирателей Внеочередные парламентские выборы в Армении завершились в 20:00 по местному времени, явка составила 49,4 процентов.
В регионе
20 июня 2021 г. 22:22
На парламентских выборах в Армении не проголосовала даже половина избирателей

Внеочередные парламентские выборы в Армении завершились в 20:00 по местному времени, явка составила 49,4 процентов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян.

"Проголосовали 1 281 174 человека", - заявил он.

В выборах принимали участие 25 политических сил. Основная борьба развернулась между партией и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блока "Армения", сформированного бывшим президентом Робертом Кочаряном.

Проходной барьер для партийных блоков составил 7 процентов, а для партий 5 процентов. По законодательству, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы.

Первые результаты появятся после 0.00 по местному времени. Окончательные итоги должны быть подведены на седьмой день со дня голосования.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan seçicilərinin yarıdan çoxu seçkilərə qatılmadı

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