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На отца мэра Еревана подали в суд из-за скандальных высказываний

На отца мэра Еревана подали в суд из-за скандальных высказываний Член фракции "Мать Армения" в Совете старейшин Еревана Григор Искандарян подал в суд на отца мэра Еревана Тиграна Авиняна – Армена Авиняна.
В регионе
17 января 2025 г. 09:34
На отца мэра Еревана подали в суд из-за скандальных высказываний

Член фракции "Мать Армения" в Совете старейшин Еревана Григор Искандарян подал в суд на отца мэра Еревана Тиграна Авиняна – Армена Авиняна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причиной для обращения в суд стали скандальные высказывания отца столичного градоначальника об "амбалах на сельских "Опелях".

Член Совета старейшин подал иск в суд общей юрисдикции Еревана с требованием компенсации в размере 500 тыс. драмов ($1 256) за нанесенное оскорбление.

У самого Искандаряна имеется Opel, и он призвал всех водителей этой марки автомобиля подать аналогичные иски.

"Мать Армения" окажет всю необходимую правовую поддержку.

Ранее сообщалось о том, что отец Авиняна заявил, что "красные линии" должны стоить не 160 тыс. драмов, а 500 тыс. драмов. По его словам, нужно установить тариф в 500 тыс., чтобы "амбалы на своих сельских "Опелях" не парковались". Он также провел параллель с Италией, где нужно платить за проезд в центр города. В тот же день столичный градоначальник извинился за высказывания своего отца.

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