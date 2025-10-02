На одной из фабрик в Турции произошло массовое отравление
В регионе
- 02 октября, 2025
- 23:51
На одной из фабрик в турецком городе Бартыне произошло массовое отравление.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, 14 рабочих отравились из-за дыма, исходящего от недавно установленной машины.
Пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту начато расследование.
