    На одной из фабрик в Турции произошло массовое отравление

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 23:51
    На одной из фабрик в Турции произошло массовое отравление

    На одной из фабрик в турецком городе Бартыне произошло массовое отравление.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, 14 рабочих отравились из-за дыма, исходящего от недавно установленной машины.

    Пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту начато расследование.

