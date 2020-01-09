На нефтеперерабатывающем заводе в России произошел взрыв

В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, начался пожар, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ситуация усугубляется тем, что в 150 метрах от возгорания находятся горючие цистерны.

Очевидцы утверждают, что взрыв был мощный. В жилых домах тряслись окна.

Как сообщает ТАСС, горит установка по переработке дизтоплива. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"По предварительной информации, площадь горения составляет 1 тыс. кв. м, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Пожар тушат по третьему номеру [сложности]", -cообщили в пресс-службе МЧС РФ.