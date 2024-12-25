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На месте крушения самолета в Казахстане обнаружен черный ящик

На месте крушения самолета в Казахстане обнаружен черный ящик На месте крушения самолета AZAL в Актау обнаружен черный ящик.
В регионе
25 декабря 2024 г. 20:32
На месте крушения самолета в Казахстане обнаружен черный ящик

На месте крушения самолета AZAL в Актау обнаружен "черный" ящик.

Как передает Report, об этом сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге в среду.

"Черный ящик найден и приобщен вещественным доказательствам", - сказал Сулейменов.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. В Азербайджане 26 декабря объявлен траур.

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Версия на английском языке Black box of AZAL airplane crashing in Kazakhstan found
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda təyyarənin qəzaya uğradığı yerdə qara qutu tapılıb

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