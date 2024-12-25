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На месте крушения самолета AZAL в Актау ввели режим ЧС местного масштаба

На месте крушения самолета AZAL в Актау ввели режим ЧС местного масштаба Распоряжением акимата Тупкараганского района введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба на месте крушения самолета AZAL.
В регионе
25 декабря 2024 г. 19:17
На месте крушения самолета AZAL в Актау ввели режим ЧС местного масштаба

Распоряжением акимата Тупкараганского района введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба на месте крушения самолета AZAL.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines продолжаются поисково-спасательные работы с участием кинологических служб МЧС. В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов. Поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на телефоны горячей линии МЧС поступило 571 обращений.

В режиме видеоконференцсвязи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека.

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Версия на азербайджанском языке Aktauda AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğradığı yerdə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib

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