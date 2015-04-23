​На мероприятиях по случаю 100-летия победы при Чанаккале Иран представит министр обороны

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Ирана Хусейн Дехган отбыл в Турцию для участия на мероприятиях по случаю 100-летия победы при Чанаккале.

Как сообщает Report, информацию распространили иранские СМИ.

Согласно информации, в Стамбульском аэропорту его встречали посол Ирана в Турции Алирза Бигдели и генконсул Ирана в Стамбуле Мохсун Муртазаи. В рамках визита министр обороны проведет ряд встреч с официальными лицами Турции.

Отмечается, что Хусейн Дехган примет также участие на сегодняшней мирной конференции в Стамбуле.