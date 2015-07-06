Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка.

Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

По информации, инцидент произошел в местности Кочо-Карын Баткенского района одноименной области на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В информации отмечается, что около 6-ти человек с несогласованного участка госграницы перешли вглубь территории Кыргызстана и забрасывали камнями автомашины, принадлежащие гражданам Кыргызстана.

Согласно информации, они не подчинились требованиям пограничников Кыргызстана вернуться на территорию Таджикистана и стали кидать камни в кыргызских пограничников.

В сообщении говорится, что прибывший на место конфликта пограничный наряд Таджикистана не принял меры для пресечения хулиганских действий таджикских граждан. Более того, они открыли огонь по пограничникам Кыргызской Республики.

В результате перестрелки был ранен гражданин Таджикистана.