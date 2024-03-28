На горнолыжном курорте в Грузии сошла снежная лавина

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте Бакуриани, накрыв одного человека.

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте Бакуриани, накрыв одного человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"Пожарные-спасатели и представители соответствующих подразделений Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД мобилизованы в поселке Бакуриани Боржомского муниципалитета, где со склона сошла снежная лавина. По существующей информации, лавина, предположительно, накрыла одного человека", - говорится в заявлении.

В поисково-спасательной операции участвуют спасатели главного управления по реагированию на особые ситуации. Из Тбилиси также вылетел вертолет погранполиции.