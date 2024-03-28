На горнолыжном курорте в Грузии сошла снежная лавина

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте Бакуриани, накрыв одного человека.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
"Пожарные-спасатели и представители соответствующих подразделений Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД мобилизованы в поселке Бакуриани Боржомского муниципалитета, где со склона сошла снежная лавина. По существующей информации, лавина, предположительно, накрыла одного человека", - говорится в заявлении.
В поисково-спасательной операции участвуют спасатели главного управления по реагированию на особые ситуации. Из Тбилиси также вылетел вертолет погранполиции.