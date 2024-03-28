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На горнолыжном курорте в Грузии сошла снежная лавина

На горнолыжном курорте в Грузии сошла снежная лавина Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте Бакуриани, накрыв одного человека.
В регионе
28 марта 2024 г. 14:36
На горнолыжном курорте в Грузии сошла снежная лавина

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте Бакуриани, накрыв одного человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"Пожарные-спасатели и представители соответствующих подразделений Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД мобилизованы в поселке Бакуриани Боржомского муниципалитета, где со склона сошла снежная лавина. По существующей информации, лавина, предположительно, накрыла одного человека", - говорится в заявлении.

В поисково-спасательной операции участвуют спасатели главного управления по реагированию на особые ситуации. Из Тбилиси также вылетел вертолет погранполиции.

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Версия на английском языке Ski resort in Georgia hit by avalanche

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