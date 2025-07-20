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На Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,7

На Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,7 Угроза цунами объявлена в районе Курильских островов после землетрясения магнитудой 7,7.
В регионе
20 июля 2025 г. 13:58
На Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,7

Угроза цунами объявлена в районе Курильских островов после землетрясения магнитудой 7,7.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области РФ.

"Зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 353 км северо-восточнее города Северо-Курильска. Магнитуда сейсмического события составила 7,7, а глубина - 24 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории Северо-Курильского района. Центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Все службы работают в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты проводят обследование жилого фонда, социальных, дорожных и коммунальных объектов муниципальных образований.

Ранее серия землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,6 произошла в Тихом океане недалеко от Петропавловска-Камчатского.

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