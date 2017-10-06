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    На Каспии проверили боеготовность казахстанских моряков

    В подчиненных частях Военно-морских сил Казахстана подвели итоги боевой подготовки за учебный текущий год

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В подчиненных частях Военно-морских сил Казахстана подвели итоги боевой подготовки за учебный текущий год согласно плану боевой подготовки Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан на 2017 год, сообщает Report со ссылкой на "Казинформ". 

    Отряд кораблей Военно-морских сил РК в составе ракетно-артиллерийских кораблей "Орал" и "Сарыарка", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" вышли в море для проверки качественного роста боеготовности военных моряков. 

    На морском полигоне района 244 боевая выучка экипажей кораблей проверялась по следующим задачам: общее маневрирование кораблей, стрельба по плавучей мишени на ходу из пулеметов УТЕС и АК-306. 

    В настоящее время силы военно-морского флота Казахстана возвращены в пункты постоянной дислокации. 

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