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    На Каспии прошли военные учения

    ​Каспийская флотилия России провела учения по высадке десанта в Дагестане© РИА Новости / Григорий Сысоев

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели учения по высадке морского десанта из катеров в Дагестане. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник пресс-службы ЮВО России полковник Вадим Астафьев.

    По словам Астафьева, в учении участвовали около 200 военнослужащих, порядка 20 единиц боевой и спецтехники, а также три быстроходных десантных катера типа "Серна" из состава бригады надводных кораблей флотилии.

    Он отметил, что на начальном этапе пехотинцы отработали погрузку и выгрузку боевых машин на десантные катера, выполнили тренировки по развертыванию боевых машин.

    Астафьев добавил, что экипажи десантных катеров в ходе проведения учений выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия.

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