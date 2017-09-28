На Каспии прошли военные учения

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели учения по высадке морского десанта из катеров в Дагестане. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник пресс-службы ЮВО России полковник Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, в учении участвовали около 200 военнослужащих, порядка 20 единиц боевой и спецтехники, а также три быстроходных десантных катера типа "Серна" из состава бригады надводных кораблей флотилии.

Он отметил, что на начальном этапе пехотинцы отработали погрузку и выгрузку боевых машин на десантные катера, выполнили тренировки по развертыванию боевых машин.

Астафьев добавил, что экипажи десантных катеров в ходе проведения учений выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия.