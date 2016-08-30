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    На Каспии прошли очередные учения морских пехотинцев

    В учениях задействовано более 500 военнослужащих морской пехоты

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Морские пехотинцы Каспийской флотилии России провели боевые стрельбы и высадили морской десант на побережье Каспийского моря в Дагестане в ходе проверки боеготовности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны России.

    Учения проходили на полигоне Аданак. В них было задействовано более 500 военнослужащих морской пехоты, а также порядка 100 единиц автомобильно-бронетанковой техники.

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